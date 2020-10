FC Messina, domani la sfida in casa del Dattilo: i convocati di mister Gabriele

3 Ottobre 2020 14:31

Domani trasferta sul campo del Dattilo (Trapani) per il FC Messina di mister Ernesto Gabriele: i convocati per la partita

Il FC Messina viaggia alla volta di Trapani dove domani, allo stadio “Provinciale”, renderà visita al Dattilo. Rifinitura al “Giovanni Celeste” per i giallorossi, pronti al confronto con la formazione di Ignazio Chianetta, che nel primo turno ha visto sfumare il sogno tre punti sul campo del Castrovillari a dieci minuti dalla fine, quando Corado ha pareggiato il rigore di Testa.

Ernesto Gabriele potrà contare sul rientro di capitan Giuffrida, mentre dovrà fare a meno ancora per un turno dello squalificato Paolo Carbonaro. Porte chiuse al “Provinciale”, come imposto dalle vigenti normative, fischio d’inizio ore 15:00. Di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO Massimo;

DIFENSORI: AITA Gabriele, BARNOFSKY Max, CASELLA Francesco, FISSORE Matteo, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo;

CENTROCAMPISTI: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, GARETTO Marco, GIUFFRIDA Giovanni;

ATTACCANTI: CORIA Facundo, DAMBROS Lucas, EBUI Mike Kenny, BALISTRERI Pietro, GASPAR Jordan, BEVIS Kilian, MUKIELE Norvin.