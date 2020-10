Fc Messina, i convocati di mister Rigoli per il match di Rende

31 Ottobre 2020 13:33

Fc Messina, i convocati del tecnico Pino Rigoli per il match di domani dei peloritani in casa del Rende

Una settimana trascorsa con rinnovato entusiasmo al “Despar Stadium”, impianto che ha visto il FC Messina preparare il match di domani contro il Rende. Questa mattina, sul sintetico di Via Polveriera, mister Rigoli ha limato gli ultimi dubbi in merito ai convocati per il match del “Marco Lorenzon”, con i giallorossi che dovranno fare a meno di Marco Garetto. Stop muscolare per il classe 2001, che nei primi giorni della prossima settimana verrà sottoposto ad ecografia.

Il Rende, conta 2 punti in classifica ed è reduce dalla sconfitta esterna contro il Castrovillari per 3 a 1.

Di contro, mister Rigoli auspica nella crescita della formazione, con una solidità già appurata nel match di sei giorni fa contro l’ACR Messina. Prima convocazione per le novità del mercato peloritano: Agnelli e Di Giorgio, a cui si unisce Noguera, centrocampista spagnolo classe 2002.

I 22 convocati dal tecnico raccuiese:

PORTIERI: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO Massimo;

DIFENSORI: AITA Gabriele, FISSORE Matteo, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo, CASELLA Francesco;

CENTROCAMPISTI: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, DI GIORGIO Manfredi, AGNELLI Cristian, GIUFFRIDA Giovanni, CORIA Facundo, NOGUERA Javier;

ATTACCANTI: BEVIS Kilian, CARBONARO Paolo, MUKIELE Norvin, CABALLERO Pablo, DAMBROS Lucas.

La gara verrà trasmessa in diretta sul canale Facebook ufficiale del club: Football Club Messina.