Fc Messina, il colpaccio è servito: ingaggiato il centrocampista Cristian Agnelli

29 Ottobre 2020 21:33

Il centrocampista foggiano Cristian Agnelli è un nuovo calciatore dell’FC Messina

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà il calciatore Cristian Agnelli al club giallorosso sino al termine della stagione 2021/2022.

Botto di fine mercato firmato dagli uomini-mercato giallorossi, nella giornata di oggi Cristian Agnelli si lega al FC Messina con accordo in scadenza a giugno 2022. Centrocampista che non ha bisogno di presentazioni, visti i recenti trascorsi nelle categorie professionistiche, il play natio di Foggia si confronta per la seconda volta con la Serie D.

Agnelli, nato il 23 settembre 1985, è un simbolo del calcio foggiano: ha vestito la maglia rossonera in quattro categorie diverse, in una militanza che lo ha visto tra i protagonisti della scalata dalla D alla B. In serie cadetta può vantare ben 100 presenze, collezionate con le maglie di Verona, Lecce, Catanzaro e Foggia appunto. Oltre 250 i gettoni in terza serie, con esperienze tra le fila di Salernitana, Benevento, Spal, Sorrento, Juve Stabia, fino ad arrivare alla scorsa stagione vissuta in maglia Pergolettese, chiusa a 25 presenze e 2 reti. Il calciatore ha svolto l’allenamento di oggi al Despar Stadium, prendendo conoscenza con il gruppo di mister Rigoli ed è a disposizione per la gara di domenica contro il Rende, match che verrà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club: Football Club Messina. In uscita l’attaccante Pietro Balistreri che si trasferisce al Fiuggi. Rientro in Spagna per l’esterno Jordan Gaspar. La Società ringrazia entrambi i calciatori per la professionalità dimostrata in favore della causa giallorossa, ed augura le migliori fortune personali e professionali.

La Società comunica inoltre, che la presentazione di Hernan Barcos si svolgerà domani presso lo Stadio “Giovanni Celeste” a partire delle ore 16:00 e sarà accessibile ai soli organi di stampa e comunicazione. Gli stessi, sono pregati di far pervenire entro le ore 12:00 di domani i propri nominativi alla mail ufficiostampa@messinafc.it e di accedere all’impianto, previa misurazione della temperatura tramite termo-scanner, muniti di mascherina di protezione.