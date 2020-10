FC Messina, il Colorificio Giuseppe Di Maria sarà il secondo sponsor ufficiale

9 Ottobre 2020 20:26

Sarà il Colorificio Giuseppe Di Maria SPA il secondo sponsor dell’FC Messina per la stagione sportiva 2020-2021: tutti i dettagli

La società Football Club Messina e Infront, in qualità di Marketing Agent del Club, hanno il piacere di annunciare che il Colorificio Giuseppe Di Maria SPA sarà SECOND SPONSOR per la stagione sportiva 2020/2021 e in quanto tale sarà presente sul fronte della maglia della Prima Squadra a partire dalla gara di domenica contro il Troina.

Il Colorificio Giuseppe Di Maria S.p.A. produce dal 1925 pitture e vernici per l’edilizia professionale e prodotti per rifinire, igienizzare e personalizzare gli ambienti. Sono oltre 2.000 i rivenditori in tutta Italia che oggi il Colorificio Di Maria annovera fra la propria clientela. Azienda con una lunga storia, il colorificio Di Maria ha saputo adeguarsi al passare del tempo con tecnologie sempre più all’avanguardia e prodotti in linea con le esigenze del mercato.

Oggi, grazie ad una filosofia aziendale basata sull’alta qualità e sull’ampio catalogo dei prodotti, è divenuto un punto di riferimento in tutta Italia nel campo delle pitture e delle vernici per l’edilizia. Alla base di ogni attività aziendale vi è un’attenzione scrupolosa alla qualità dei prodotti e ai processi di lavorazione. Un lavoro attento e costante per garantire sempre il massimo della qualità. Salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile sono due dei pilastri della produzione, che prevede anche una linea di smalti perfettamente adeguata alle disposizioni relative le emissioni di Composti Organici Volatili entrate in vigore dal 2010.

Lo stabilimento del colorificio Giuseppe Di Maria si trova dal 1972 nella nuova zona industriale di Palermo, in una posizione strategica che permette un collegamento veloce alla rete autostradale La storia del colorificio Di Maria è una lunga storia di famiglia basata sulla passione per il proprio lavoro e sul desiderio di continuo miglioramento della professionalità.

L’azienda, creata a Palermo da Francesco Di Maria, diventa nel 1969 una società per azioni. La storia del colorificio continua attraverso l’opera dei tre figli: il Cav. Giuseppe Di Maria in qualità di Presidente; il Cav. Giovanni Di Maria, in qualità di Direttore Commerciale; il Cav. Emilio Di Maria in qualità di Direttore Tecnico. Con la terza generazione Di Maria il marchio GDM si diffonde in tutta Italia. L’obiettivo è adesso quello di consolidare il mercato italiano e rafforzare le relazioni con clienti esteri attraverso l’offerta di prodotti professionali e di elevata qualità.

“La scelta di essere tra gli sponsor di maglia del FC Messina – spiega Francesco Di Maria, titolare dell’azienda Giuseppe Di Maria Spa – è dettata dal forte legame che la nostra azienda ha con la sua terra. Nonostante con il passare degli anni il nostro brand sia divenuto un brand nazionale, non dimentichiamo le nostre origini e desideriamo fortemente sostenere le belle realtà della nostra Sicilia. Si tratta di un interessante progetto sportivo, esempio delle energie positive del territorio. Il nostro augurio va alla società e alla squadra affinché possano raggiungere grandi traguardi”.

“Onorati di poter annoverare tra i nostri partner un brand di questo calibro – dichiara il Presidente del Football Club Messina Rocco Arena – Il Colorificio Giuseppe Di Maria, oltre ad essere un’azienda siciliana vicina al territorio, ha raggiunto i vertici nazionali nel proprio settore e di conseguenza sposa perfettamente i nostri progetti fondati su una forte ambizione e sull’importanza di Messina, e di tutta la Sicilia”.