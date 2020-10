FC Messina, riattivata la prevendita per il derby contro l’Acr

23 Ottobre 2020 22:19

Riattivata la prevendita per il match tra FC e ACR Messina: tutte le info

Football Club Messina comunica, a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dalla Commissione di Vigilanza presso lo Stadio Franco Scoglio, di aver ottenuto la licenza di pubblico spettacolo per la gara in programma domenica tra FC Messina ed ACR Messina. Conseguentemente, è stata riattivata la prevendita dei biglietti.

La società, nel rispetto delle normative imposte dal DPCM in vigore che prevede un numero massimo di 1000 spettatori presenti all’interno dell’impianto, chiarisce che anche per i bambini sarà necessario munirsi del biglietto d’ingresso.

Il club comunica infine, che a seguito del verbale N.650 della Commissione di Vigilanza, il settore Curva Sud è stato destinato ai tifosi ai supporters dell’ACR Messina e conseguentemente, i sostenitori del FC Messina dovranno accedere all’impianto nei settori Tribuna A Laterale e Tribuna A Centrale. Ragion per cui, in occasione dalla gara di domenica, i supporters del FC Messina possessori di abbonamento e/o biglietto per il settore Curva Sud, dovranno accedere all’impianto presso il settore Tribuna A Laterale.