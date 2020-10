Falcomatà e la marcia su Reggio Calabria: i sostenitori del Sindaco cantano “Bella Ciao” sul Corso Garibaldi [VIDEO]

5 Ottobre 2020 21:04

Il Sindaco Falcomatà festeggia la vittoria del ballottaggio: sfilata con accompagnatori al seguito sul Corso Garibaldi

E’ festa per Giuseppe Falcomatà e i suoi sostenitori. La vittoria al ballottaggio, il primo nella storia di Reggio Calabria, ha permesso all’esponente del Pd di conquistare il secondo mandato di Sindaco della città calabrese dello Stretto. Un successo che ovviamente ha generato non solo la gioia del primo cittadino e dei suoi familiari, ma anche di tutti i suoi sostenitori, cittadini e candidati con le liste, che per esultare si sono riversati in strada dopo i festeggiamenti che si sono tenuti nel pomeriggio presso la sede politica di Via Crocifisso. Un folto gruppo di accompagnatori, guidato in prima linea appunto da Falcomatà, ha dato il via ad una “marcia” sul Corso Garibaldi, intonando cori e cantando il noto canto popolare “Bella Ciao”. Qualche assembramento di troppo, passato ovviamente in secondo piano visto il clima di festa, ma sicuramente da stigmatizzare visti gli ultimi provvedimenti attuati per prevenire il contagio da Coronavirus. Così, per un attimo è tutto dimenticato, Falcomatà e i suoi possono festeggiare. In basso il link del VIDEO.