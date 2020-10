Facebook Dating sbarca in Italia: ecco come funziona il servizio di appuntamenti online di Zuckerberg

22 Ottobre 2020 12:50

Facebook Dating, il nuovo servizio di appuntamenti online firmato Zuckerberg, arriva anche in Italia: ecco novità e funzionalità per cercare l’amore via social

Facebook Dating sbarca ufficialmente in Italia! Il nuovo servizio di appuntamenti online della famosa piattaforma social ideata da Mark Zuckerberg, dopo il lancio datato 2019 negli USA, arriva anche nel nostro Paese. Facebook Dating, già presentein altri 20 mercati selezionati, a partire da oggi (22 ottobre 2020) sarà disponibile in altri 30 Stati nel mondo. Attraverso un comunicato che ha preceduto il lancio del servizio viene spiegato che: “con Facebook Dating è più semplice mostrare chi si è realmente e allo stesso tempo conoscere gli altri in modo più autentico“.

Il servizio, che ha come obiettivo la ricerca della propria anima gemella attraverso i social, è riservato solo ai maggiorenni. Si potrà creare un profilo separato da quello di Facebook da poter utilizzare per conoscere nuove persone, compilandolo con le proprie informazioni personali, il proprio orientamento sessuale. Essenzialmente le funzioni presenti sono simili a quelle dei social più famosi targati Zuckenberg, di seguito vi proponiamo le principali: