Ex Reggina, Ivan Castiglia ritorna in Calabria: nuova esperienza con il Rende

6 Ottobre 2020 21:56

Nuova esperienza in Calabria per l’ex centrocampista della Reggina Ivan Castiglia: ha firmato per il Rende. La nota ufficiale

Nuova esperienza in Calabria per Ivan Castiglia. L’ex centrocampista della Reggina è infatti un nuovo calciatore del Rende. “Nuovo acquisto di livello per il Rende 20/21 – si legge sul sito ufficiale biancorosso – Approda alla corte di mister Caruso l’esperto centrocampista Ivan Castiglia, che già domenica sarà a disposizione per la trasferta in terra campana. Ex tra le altre di Reggina, Catania, Salernitana, Siena, Triestina, Como, ritrova Franco Gagliardi che lo scopri’ ancora bambino a Tarsia, suo luogo d’origine, facendolo entrare nel calcio professionistico”.