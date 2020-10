Everton, minacce di morte verso il portiere Pickford: gli ultras del Liverpool non gli perdonano l’infortunio di Van Dijk

20 Ottobre 2020 12:28

Minacce di morte social rivolte al portiere dell’Everton Jordan Pickford in seguito all’infortunio di Van Dijk: la polizia indaga

Un brutto scontro di gioco durante il derby fra Everton e Liverpool, protagonisti il portiere dei ‘Toffees’ Jordan Pickford e il centrale dei ‘Reds’ Virgil Van Dijk. Ha la peggio quest’ultimo che si procura una brutta lesione al ginocchio per la quale servirà un’operazione. Difesa del Liverpool fortemente ridimensionata e tifosi imbufaliti, forse troppo. A Jordan Pickford sono arrivate addirittura delle minacce di morte che la polizia ha preso piuttosto sul serio.

Un portavoce della polizia ha infatti dichiarato: “attualmente stiamo indagando su una serie di tweet offensivi realizzati in relazione a due calciatori dell’Everton. Il linguaggio utilizzato nei Tweet è totalmente inaccettabile e stiamo prendendo molto sul serio i testi. Coloro che usano Internet per prendere di mira gli altri e che commettono reati come minacce o crimini d’odio nel farlo, sono oltre la legge“.