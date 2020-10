Euro-follia Milan! Parreggio ai supplementari, poi ai rigori succede di tutto: Rio Ave eliminato sul 10 a 11!

1 Ottobre 2020 23:56

Il Milan rischia l’eliminazione ai playoff di Europa League: rossoneri che pareggiano con un rigore di Calhanoglue allo scadere del secondo tempo supplementare, poi trionfano ai calci di rigore

I primi segnali di scricchiolamento della rosa del Milan, apparsi come un sinistro campanello d’allarme contro il Bodoe/Glimt, si sono trasformati in una vera e propria crepa. Nel momento peggiore. Ai playoff di Europa League i rossoneri sono arrivati ad un passo (sarebbe meglio dire un calcio!) dall’eliminazione contro un Rio Ave compatto e rognoso. Tira una brutta aria per i rossoneri, già dal primo tempo: in effetti il forte vento non lascia presagire nulla di buono e limita le trame dei rossoneri. La compattezza del Rio Ave, praticamente nullo in attacco, fa il resto.

Nella ripresa i rossoneri trovano il vantaggio grazie ad un pallone sporco trasformato dalla distanza da Saelemaekers, sembrando poter mettere in discesa l’incontro. I cambi dei portoghesi però cambiano faccia al match: Gerlades fa il bello e il cattivo tempo davanti, trovando il gol e mettendo a ferro e fuoco la difesa rossonera; ai supplementari Gelson Dala si autolancia con un rimpallo scavalcando la retroguardia del ‘Diavolo’ e batte Donnarumma. Il Milan cala alla distanza, troppe le partite giocate in poco tempo e senza titolari del calibro di Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic. I cambi dalla panchina non influiscono sull’esito della gara: Brahim Diaz funziona ad intermittenza, Leao è rimasto ancora in qurantena, anche in campo.

Il forcing finale però dà i suoi frutti: un pallone buttato in mezzo viene toccato da Borevkovic (secondo giallo, espulso) e Calhanoglu fa 2-2 dal dischetto. Si va ai calci di rigore, anche questi rocamboleschi come il resto della partita: sul 7-7 (!) sbaglia il giovane Colombo, graziato da Monte. Si arriva fino ai portieri con Donnarumma, con ancora negli occhi una parata con il pallone poi finito beffardamente in rete, che tira alto. Ma lo stesso fa il collega Kieszek. Sbaglia Bennacer, poi Geraldes prende il palo. Tocca a Kjaer che trasforma il rigore, Aderlan no. Milan in Europa League dopo la partita più folle della storia del torneo.