Espulsione Chiesa, esordio da incubo per l’esterno con la maglia della Juve: Calabria amara

17 Ottobre 2020 22:12

Espulsione Chiesa – Esordio da incubo per il nuovo calciatore della Juventus, a cui l’arbitro ha sventolato il rosso nel match di Crotone

Espulsione Chiesa – Un esordio peggiore non poteva arrivare per Federico Chiesa, nuovo giocatore della Juventus. Questa sera a Crotone l’ex Fiorentina ha esordito con la maglia bianconera. Dopo l’assist a Morata per il gol del pari, intorno all’ora di gioco è arrivata l’espulsione. Rosso sventolato dall’arbitro per un intervento scorretto nei confronti dell’avversario. Calabria amara per il giovane esterno italiano, che pecca ancora in qualche errore di gioventù. E il Crotone pregusta l’impresa a circa 20 minuti dal termine.