17 Ottobre 2020 17:32

Le parole del tecnico della Reggina Domenico Toscano al termine del match di Chiavari in cui è arrivato il pari-beffa nel finale

“C’è amarezza soprattutto per i ragazzi, per la prestazione che hanno fatto. Ma andiamo avanti e guardiamo alla grande partita giocata. Nel primo tempo Guarna non aveva fatto nessun intervento e nella ripresa abbiamo creato tantissimo. Sono partite che bisogna chiudere perché l’episodio può accadere. Non c’è tempo neanche per l’amarezza di questa gara, dobbiamo concentrarci a martedì per il derby”. Sono le parole del tecnico della Reggina Domenico Toscano al termine del match.