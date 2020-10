Ennesimo sbarco a Roccella Jonica, arrivati questa mattina 56 migranti a bordo di una barca a vela

27 Ottobre 2020 09:14

Reggio Calabria, continuano ancora gli sbarchi di migranti a Roccella Jonica

È giunta questa mattina intorno alle ore 7:30 nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, una barca a vela con a bordo 56 migranti (tutti uomini). La barca è stata intercettata in mare davanti alla costa di Locri e rimorchiata da Unità CP. In questi minuti sono in corso le operazioni di sbarco, i controlli sanitari e l’identificazione.