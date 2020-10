Emilie Nef Naf e Menez, cuori calabresi: una grande vetrina internazionale per la Calabria, i vip mondiali pazzi per Scilla sui social [FOTO]

15 Ottobre 2020 17:15

Emilie Nef Naf e Jeremy Menez grande vetrina internazionale per la Calabria, come dimostrano gli aggiornamenti social dei due vip

La Calabria è bella. Tutta. Dal punto più a Nord a quello più a Sud. E’ bella anche per i suoi difetti, per le sue imperfezioni. Anzi, è bella proprio per questo. Noi cittadini, spesso, non la apprezziamo a dovere. La critichiamo, tante volte senza pensarci, o la dimentichiamo quando si tratta di doverne esaltare i tratti essenziali.

Ma per fortuna c’è chi viene da fuori. E lo nota. Nota i suoi paesaggi, nota il suo clima, nota il suo fascino. E, se a notarlo è una modella e showgirl con 668 mila followers, che a Reggio Calabria ci vive da qualche settimana, è tutto più facile. E la nostra terra, così, può facilmente diventare vetrina internazionale. Il riferimento va ancora una volta a Jeremy Menez e alla sua dolce metà, Emilie Nef Naf. Già ieri, in altra pagina, avevamo messo in risalto come il loro ricongiungimento fosse stato ripreso da media nazionali e internazionali, che una volta di più si sono ricordati di cosa è la Reggina e di cosa è stata, ai tempi della Serie A.

Ma, prima che il club dello Stretto lasciasse il calcio dei grandi, i social network erano ancora agli albori e il termine “influencer” neanche esisteva. Adesso c’è e può rivelarsi arma importante. La compagna dell’attaccante della Reggina, come detto, può contare sul suo profilo Instagram 668 mila followers, decisamente molti di più dello stesso Menez. Ma non solo. Essendo molto attiva sui social, nelle ultime settimane non sono mancati diversi suoi scatti alla parte più bella e genuina della nostra terra. Sobborghi di Chianalea, Scilla, il Lungomare. E le hanno viste in tanti, quelle immagini. In tantissimi. In centinaia di migliaia. E le hanno commentate, con stupore e ammirazione, come testimoniato dai diversi messaggi in risposta alle foto.

Uno spot fantastico, una vetrina importante di cui Reggio e la Calabria traggono vantaggio da una Serie B riconquistata con la Reggina, che nell’ultimo anno e mezzo ha allargato i propri “confini” a calciatori (e rispettive famiglie) con un passato importante. In alto, tutte le FOTO che testimoniano la presenza della donna nella nostra terra.