Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un cittadino esasperato: “pago regolarmente la tassa sui rifiuti (e tutte le altre) e ricevo un servizio da terzo mondo” [FOTO]

1 Ottobre 2020 15:31

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore sul mancato ritiro della spazzatura sul Viale Laboccetta

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo il mancato ritiro della spazzatura sul Viale Laboccetta a Reggio Calabria. Il cittadino esasperato afferma: “Buongiorno, vi scrivo per rappresentarvi e pubblicare se possibile le foto che documentano la situazione di degrado, dovuta al mancato ritiro della spazzatura e in questo caso non all’incuria o all’inciviltà dei cittadini, che caratterizza uno dei tanti condomini del viale Laboccetta. Noi condomini siamo ormai costretti ad abbandonare la spazzatura nelle buste perchè non riusciamo più a trovare i mastelli ormai sommersi dagli stessi rifiuti grazie a Giuseppe. Saluti da un cittadino che paga regolarmente la tassa sui rifiuti (e tutte le altre) e riceve un servizio da terzo mondo”.