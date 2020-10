Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore indignato: “si parla di Covid ma la città vive un dramma altrettanto serio” [FOTO]

25 Ottobre 2020 16:51

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la segnalazione di un affezionato lettore

Un affezionato lettore di StrettoWeb ci ha inviato la segnalazione che pubblichiamo integralmente riguardo l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Spett. redazione, mentre si parla di Covid-19 Reggio sta vivendo un dramma altrettanto serio riguardante i rifiuti, in queste foto eloquenti e a di poco sconcertanti si evidenzia il fallimento totale del porta a porta, foto del centro storico, che di storico attualmente ha ben poco, di via Firenze (a proposito la segnalazione della buca pericolosissima con acqua che scorre é sempre lì), e la strada è quasi bloccata e via Placido Geraci sono eloquenti, altro che coprifuoco e decreti. Distinti saluti Ernesto PER Reggio“.