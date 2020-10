Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la disperata richiesta di un lettore: “a San Gregorio non ritirano la spazzatura da agosto, mia figlia è allergica”

19 Ottobre 2020 12:42

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, riceviamo e pubblichiamo la disperata segnalazione di un lettore indignato riguardante la zona di San Gregorio: spazzatura presente dallo scorso agosto

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria che non sembra risparmiare nemmeno la zona di San Gregorio, divisa fra il bellissimo mare, metà turistica estiva fra le più gettonate, e il maleodorante scenario fatto di buste e sacchetti. Massimo Laganà, lettore di StrettoWeb, ha inviato alla redazione una disperata richiesta d’appello al fine di mettere in risalto la situazione presente dallo scorso mese di agosto in ‘Via stada Ferrata 3’.

“Buongiorno, mi rivolgo a Voi perché sono certo che pubblicherete lo sfogo di uno dei cittadini di San Gregorio e precisamente abitante in Via strada Ferrata 3 Reggio Calabria. Da Agosto non viene ritirata la spazzatura e solo 20 giorni fa si è rivisto un addetto che ha tolto un paio di buste per poi non vederne più neanche l’ombra. Ho una bambina allergica e come me abitano altre famiglie tra odori nauseabondi e animali che si incrementano di giorno in giorno. Vi prego di intervenire al più presto dopo questa mia ennesima segnalazione perché noi abitanti della zona non sappiamo più a chi rivolgerci per ottenere quello che ogni cittadino desidera ricevere. Sono certo che sarà da Voi pubblicato questo mio sfogo e gli organi preposti effettueranno l’intervento di pulizia. Massimo Laganà“.