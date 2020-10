15 Ottobre 2020 16:26

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, buste e sacchetti di spazzatura sporcano le zone antistanti al cinema Lumiere a Ciccarello

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. I cittadini della zona di Ciccarello continuano a segnalare la presenza di buste e sacchetti di spazzatura, ammassati in vere e proprie mini-discariche nelle zone antistanti il Lumiere. In uno scenario degno del miglior film horror targato George Romero, la multisala più famosa della città ospita le ultime uscite cinematografiche a due passi da rifiuti, cattivo odore e sporcizia… e purtroppo non è un film.