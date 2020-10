14 Ottobre 2020 12:44

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, sacchetti bloccano una strada: disagi per chi transita

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria continua senza sosta. Questa mattina una traversa che collega via Esperia con via Enotria vicino la sede della Guardia di Finanza a Reggio Calabria, è stata bloccata da una barriera di rifiuti che stanno creando parecchi disagi agli automobilisti che si trovano a transitare in quella via. Le macchine per proseguire sono costrette a fare lo slalom tra i sacchetti di “monnezza”.