15 Ottobre 2020 16:12

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, non si placa la protesta dei cittadini in Via Esperia a Santa Caterina: strada ancora chiusa al traffico

Non si placa la protesta dei cittadini per la mancata raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, più precisamente in via Esperia a Santa Caterina, arteria della zona nord del centro città, dove la strada continua a rimanere bloccata al traffico. Sacchetti dell’immondizia in strada, come si può vedere nelle foto a corredo dell’articolo, e disagi agli automobilisti, che si trovano costretti a cambiare direzione.