Emergenza rifiuti Reggio Calabria – Il degrado di Arghillà, un lettore indignato: “tutti bravi durante le elezioni, guardate ora” [GALLERY]

31 Ottobre 2020 14:57

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, un cittadino di Arghillà Nord denuncia l’incuria presente sul territorio: nessuno interviene dopo le promesse elettorali

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, il degradi di Arghillà Nord – Promesse elettorali poi puntualmente non mantenute. Un lettore stufo della situazione presente ad Arghillà Nord ha segnalato a StrettoWeb lo stato di degrado presente in strada fa cumuli di spazzatura ed elettrodomestici accatastati in vere e proprie mini-discariche a bordo strada. La situazione era stata messa sotto i riflettori in periodo di elezioni, ma ora sembrano essersene dimenticati tutti, tranne i cittadini che giornalmente devono averne a che fare. Il messaggio del lettore: “vorrei segnalare questo scempio che c’è qui ad Arghillà Nord: nel periodo di elezioni erano tutti tutti bravissimi a venire a vedere lo schifo esistente, ma adesso dove sono tutti questi, chiamiamoli, ‘signori’?“.