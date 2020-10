Elezioni amministrative in Sicilia, Siracusano: “Centrodestra trainato da Forza Italia ha conquistato la maggioranza delle competizioni”

6 Ottobre 2020 13:29

Elezioni amministrative 2020 Sicilia. Siracusano (FI): “Il nostro movimento bene ovunque, imponendo la sua tradizione di buon governo; grandi soddisfazioni a Barcellona e Milazzo”

“Domenica e lunedì in Sicilia sono andati al voto 61 Comuni, una importante tornata amministrativa che ha coinvolto tantissimi cittadini e importanti realtà.

Il centrodestra, trainato da Forza Italia, conquista la maggioranza delle competizioni, vincendo nelle città più grandi, e imponendo la sua tradizione di buon governo anche a livello territoriale. Il nostro movimento va bene ovunque e i nostri candidati hanno raggiunto ottimi risultati personali”. Così la messinese Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, sull’esito delle elezioni amministrative siciliane tenutesi in questo 2020.

“Grandi affermazioni arrivano in provincia di Messina. A Barcellona Pozzo di Gotto e a Milazzo la coalizione ha stravinto al primo turno con Calabrò e Midili, a dimostrazione di un attento lavoro fatto negli ultimi anni e, in modo particolare, negli ultimi mesi. Auguri di buon lavoro ai nostri sindaci e ai nostri amministratori locali, in bocca al lupo”.