Elezioni Reggio Calabria, Dieni: “secondo tempo sia migliore del primo”

5 Ottobre 2020 21:15

Elezioni Reggio Calabria, le parole della deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni

“Reggio Calabria ha scelto e lo ha fatto in modo netto. Al riconfermato sindaco Giuseppe Falcomatà vanno i miei auguri sinceri, nella speranza che il suo “secondo tempo” possa essere migliore del primo“.

Ad affermarlo è la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

“L’esito delle Comunali a Reggio Calabria rappresenta una bruciante sconfitta per Salvini e per l’intero centrodestra, a cui i reggini hanno dimostrato di continuare a preferire l’amministrazione Falcomatà. L’auspicio – conclude Dieni – è che, tenendo conto degli errori del passato, ci sia maggiore consapevolezza per dare il via a una stagione di rinnovamento per tutta la città. Dunque, auguri di buon lavoro a Falcomatà, a cui do fin d’ora la mia disponibilità a collaborare per il bene di Reggio Calabria“.