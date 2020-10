Elezioni, D’Alessandro: “Basta immobilismo, primarie per Cosenza e gli altri comuni al voto in primavera”

9 Ottobre 2020 14:40

Elezioni, D’Alessandro (sindaco di Rovito): “C’è bisogno di primarie, opposizione e dignità nella speranza”

“Il centrosinistra calabrese, il Partito Democratico in primis, dopo questa tornata elettorale deve per prima cosa ringraziare chi si è battuto e ha reso meno grigia la situazione generale: Falcomatà, Lo Polito, lo stesso Voce a Crotone. Sono loro l’emblema del centrosinistra che può vincere e ben amministrare, ma sono anche per diversi aspetti e condizioni, la dimostrazione che la litigiosità è un male per tutto il fronte del centrosinistra. Se non ci presentiamo uniti, infatti, partendo da un sano dibattito pubblico, si corrono solo rischi inutili che mettono a repentaglio sia la riconferma di chi ha ben amministrato, che l’affermazione di chi può portare una ventata di aria fresca nella politica locale e regionale. Siamo sempre stati, lo dico da tesserato PD e amministratore locale, l’area politica più aperta e accogliente (almeno a livello nazionale). Dobbiamo riscoprire questa vocazione inclusiva e ridare forza alla democrazia, ai territori, alle persone che hanno qualcosa da dare e non da chiedere alla politica”. E’ quanto scrive in una nota Felice D’Alessandro, Sindaco di Rovito e Consigliere della Provincia di Cosenza. “Abbiamo bisogno di innovazione, di educazione, di dignità e di rispetto – sottolinea- i giovani non partecipano, le donne non partecipano, il ricambio generazionale avviene solo quando qualcuno si presta ad essere “volto nuovo” di personaggi vecchi. La politica non può essere fatta da persone senza spina dorsale oppure da stomaci così forti da mandare giù insulti e angherie di ogni tipo. Questa condizione non è più accettabile. Non è accettabile vedere quello che è accaduto a Cetraro, a San Giovanni in Fiore, a Rende lo scorso anno. Non è possibile accettare di vedere la politica, proprio nel campo progressista, ridotta ad un cumulo di macerie sotto i colpi di accordicchi di quartiere o di colpi di mortaio di chi, arroccato sulla cima della montagna, non vuole comprendere che il suo tempo è finito e continua imperterrito a martoriare il territorio. C’è bisogno di democrazia, di primarie vere, pulite, coinvolgenti, non di accrocchi di facciata dell’ultimo minuto che fanno solo e soltanto male. C’è bisogno di garantire spazi di agibilità democratica, di promuovere le energie di donne e giovani, di fare in modo che questi ultimi si possano avvicinare alla contesa pubblica senza il terrore, o ancor di più la diffidenza e la paura, di trovarsi al centro di attacchi personali e colpi bassi. Dobbiamo iniziare a parlare di idee per cambiare le nostre comunità e per fare fronte ai tanti danni, che in ultimo il COVID19, sta lasciando in eredità a tutto il nostro territorio regionale”.