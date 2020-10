Elezioni Comunali, Sunseri (M5S): “Vittoria Terranova è prova che Termini ha deciso di voltare pagina”

5 Ottobre 2020 19:49

Sunseri: “la vittoria di Maria Terranova al primo turno turno è la prova che Termini Imerese Imerese ha finalmente aperto gli occhi e ha deciso di voltare pagina”

“La vittoria di Maria Terranova al primo turno turno è la prova che Termini Imerese Imerese ha finalmente aperto gli occhi e ha deciso di voltare pagina per chiudere una volta per tutte col sistema che l’ha portata all’attuale sfacelo e costretto la magistratura a doversene interessare a più riprese. Da oggi comincia un nuovo percorso, fatto di trasparenza, condivisione e meritocrazia, volto a mettere finalmente a frutto le enormi potenzialità di questo territorio, mortificato da amministrazioni incapaci e da una politica regionale che gli ha sottratto legittime risorse a favore di altri. Il responso delle urne è anche un chiaro segnale che l’apertura alle altre forze politiche e alle liste civiche è un percorso che va esplorato in futuro”. Lo afferma il deputato regionale M5S, Luigi Sunseri.