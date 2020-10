Elezioni Barcellona 2020: “Fratelli d’Italia avrà suoi rappresentanti in consiglio comunale, un obiettivo prestigioso”

6 Ottobre 2020 18:09

Elezioni comunali Barcellona 2020. La deputata Ella Bucalo: “L’affermazione del centrodestra è prova tangibile che coalizione rappresenta l’unica strada per creare forza di governo credibile”

“L’affermazione del centrodestra a Barcellona Pozzo di Gotto è la prova tangibile che la coalizione unita rappresenta l’unica strada per creare una forza di governo credibile e vincente.

Fratelli d’Italia è stato determinante per l’elezione al primo turno del sindaco Pinuccio Calabrò, un ulteriore motivo d’orgoglio”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, facente parte della commissione lavoro alla Camera dei Deputati e corresponsabile provinciale del partito.

“Inoltre, il successo numerico del nostro partito che si è presentato con una lista propria, premia il lavoro svolto negli ultimi anni. La conferma della profonda conoscenza del territorio e delle sue problematiche: un impegno giornaliero speso a risolvere i problemi della gente, così come indicato, già in ambito nazionale, dalla nostra leader Giorgia Meloni.

A Barcellona Fratelli d’Italia avrà suoi rappresentanti in consiglio comunale, obiettivo prestigioso e particolarmente importante, che da diversi anni non veniva raggiunto. Per questo, oltre a complimentarmi con tutti i componenti della lista Fratelli d’Italia, desidero ringraziare gli elettori che ci hanno accordato la loro fiducia e che contestualmente hanno confermato la bontà di una linea politica coerente e propositiva. E adesso al lavoro per una Barcellona migliore!“