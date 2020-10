Elezioni ammnistrative di Milazzo e Barcellona: “Messaggio chiaro per centrodestra, i voli solitari non premiano”

6 Ottobre 2020 12:24

Elezioni amministrative 2020 di Milazzo e Barcellona. Il deputato all’Ars Pino Galluzzo sul voto nei due principali Comuni del Messinese: “Sia a Milazzo che a Barcellona percentuali a 2 cifre; si apre periodo di serenità e competenza”

“A Milazzo si chiude una lunga pagina di scontri e si apre un periodo di serenità e competenza”. Così Pino Galluzzo, deputato all’Ars e componente di riferimento di Diventerà Bellissima, nel commentare l’esito delle elezioni del sindaco di Milazzo –. Sono orgoglioso della vittoria conseguita dal neo sindaco di Milazzo Pippo Midili sul quale Diventerà Bellissima ha puntato con decisione”.

“Il centro destra – aggiunge il deputato facendo riferimento anche al risultato conseguito dal centrodestra a Barcellona – con la vittoria anche a Barcellona si dimostra unito e in grado di essere vicino ai cittadini. L’augurio a Pippo Midili e Pinuccio Calabrò che hanno la responsabilità di guidare Milazzo e Barcellona è di avviare un percorso di collaborazione tra i territori”.

“Diventerà Bellissima è la prima lista a Milazzo e la seconda a Barcellona, con percentuali a due cifre. Anche le rispettive liste civiche che fanno riferimento a Diventerà Bellissima del presidente Musumeci, fanno registrare circa il 22% nella città del Capo ed il 20% a Barcellona. Registro il plauso per queste due vittorie sul campo anche del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che è già pronto ad incontrare i nuovi sindaci per ricevere proposte e risolvere le tante problematiche locali. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione da Palermo per queste due città che amo moltissimo. Da queste elezioni – conclude Galluzzo – il messaggio è chiaro per tutto il centro destra: i voli solitari non premiano, vince chi sa fare squadra e punta sull’esperienza e sulla competenza. Adesso tutti al lavoro”.