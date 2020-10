Elezioni amministrative in Calabria: trovato morto un neo consigliere [NOME]

6 Ottobre 2020 11:15

Elezioni amministrative in Calabria: Alessandro Spina era neo eletto consigliere comunale di San Giovanni in Fiore

Alessandro Spina, neo eletto consigliere comunale di San Giovanni in Fiore, nel Cosentino è stato trovato morto nella sua auto. Secondo quanto reso noto via Facebook dal sindaco uscente della citta’, Giuseppe Belcastro, la causa della morte sarebbe un malore. Spina aveva sostenuto il neo eletto sindaco Rosaria Succurro, candidata del centrodestra senza la Lega, ed era stato a sua volta eletto in una delle liste che la sostenevano. La vettura con dentro il corpo senza vita del neo consigliere era parcheggiata nel box sotto la sua abitazione.