Elezioni amministrative 2020 a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto: il dato sull’affluenza alle ore 19

4 Ottobre 2020 19:49

Elezioni Comunali di Milazzo e Barcellona 2020. Urne aperte dalle 7 alle 22. Sono 61 i Comuni siciliani chiamati al voto, 12 quelli nella provincia di Messina. Il dato sull’affluenza alle ore 19

Urne aperte in Sicilia per l’elezione di sindaci e Consigli comunali, in 61 Comuni. I seggi sono aperti dalle 7 alle 22 di oggi, domenica 4 ottobre, e dalle 7 alle 14 di domani, lunedì 5. In caso di ballottaggio, questo si terrà domenica 18 e lunedì 19 ottobre.

Per quanto riguarda la provincia di Messina sono 12 i Comuni chiamati al voto. Tra questi quelli di maggiori dimensioni sono Milazzo e Barcellona, la cui popolazione supera i 15mila abitati. Motivo per cui i candidati alla carica di sindaco dovranno ottenere una percentuale di conensi pari o superiore al 40% dei voti validi per essere eletti al primo turno. In caso contrario si procederà al ballottaggio, dove risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Elezioni Comunali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto: il dato sull’affluenza alle ore 19

Milazzo 39,70%

Barcellona 40,15%

Elezioni Comunali provincia di Messina, Comuni sotto i 15mila abitanti: il dato sull’affluenza alle ore 19