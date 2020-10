Elezioni Americane 2020 – Il messaggio di Trump dopo il Covid: “non lasciate che vi domini, io sto meglio di 20 anni fa”

6 Ottobre 2020 11:22

Donald Trump si rivolge ai cittadini americani dopo aver contratto il Coronavirus: il presidente USA, dimesso dall’ospedale, invita gli americani ad affrontare il Covid

Il Coronavirus entra in gioco nelle Elezioni Americane 2020, non solo come tematica sociale, ma come protagonista. Nei giorni scorsi Donald Trump è risultato positivo al Covid-19, contagiato dalla bella consigliera Hope Hicks.

Il presidente USA, dimesso dall’ospedale nelle ultime ore, ha voluto rivolgere un messaggio ai cittadini (e agli elettori) per rassicurarli sulle sue condizioni ed invitarli a lottare contro la malattia: “ho appena lasciato il Walter Reed Medical Center ed è davvero qualcosa di molto speciale. I medici, le infermiere, i primi soccorritori ed io abbiamo imparato tanto sul Coronavirus. Una cosa è certa: non lasciate che vi domini. Non ne abbiate paura. Lo batterete. Abbiamo le miglior attrezzature mediche, abbiamo le migliori medicine tutte sviluppate di recente e lo sconfiggerete. Me ne sono andato. E due giorni fa, avrei potuto andarmene due giorni fa. Due giorni fa mi sentivo benissimo, come non mi sentivo da molto tempo. Meglio di 20 anni fa. Non lasciate che domini. Non lasciate che si impadronisca delle vostre vite. Non lasciate che accada. Abbiamo il più grande Paese del mondo. Stiamo tornado. Torniamo al lavoro. Saremo in prima fila“.