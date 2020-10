Elezioni Americane 2020 – Trump, la donazione in chiesa è da ‘poveraccio’: conta attentamente qualche banconota da 20$ [VIDEO]

19 Ottobre 2020 16:46

Elezoni Americane 2020, Donald Trump protagonista di una figuraccia diventata virale sui social: la donazione in chiesa è da poveraccio

Le Elezioni Americane 2020 si avvicinano sempre di più e Donald Trump non sembra passarselapoi così bene. L’attuale presidente USA si trova indietro nei sondaggi, bersagliato dai media e anche al centro di una nuova bufera social. Nelle ultime ore è diventato virale infatti un video che lo ritrae durante un evento presso la Chiesa Internazionale di Las Vegas, Nevada. Durante la celebrazione, il pastore Denis Goulet gli ha addirittura predetto la sua rielezione, quasi fosse volontà divina. Trump ha dunque pensato bene di effettuare una donazione cospicua, ma neanche tanto… nel filmato sottostante si vede Trump tirare fuori qualche banconota da 20 dollari dalla tasca, contarle tutte attentamente più volte e poi metterle nel secchiello delle offerte. Diciamo che da un miliardario come lui ci si aspettava qualche dollaro in più…