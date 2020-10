Elezioni Americane 2020 – Savannah Guthrie distrugge Trump: “lei non è lo zio pazzo che può retwettare tutto” [VIDEO]

16 Ottobre 2020 11:11

La giornalista americana Savannah Guthrie attacca Donald Trump durante il confronto tv: il presidente USA ne esce ridimensionato

Elezioni Americane 2020, Trump in difficoltà con la Guthrie – Notte di dibattito a distanza fra Donald Trump e Joe Biden, con esiti ben diversi. Mentre il candidato dei democratici, intervistato sulla Abc, ha attaccato l’operato della presidenza con calma e pacatezza, sulla Nbc il presidente uscente veniva incalzato dalle domande scomode di Savannah Guthrie, moderatrice dell’evento. Tanti i temi scottanti sui quali Trump si è trovato in difficoltà a rispondere, cercando sempre una strada evasiva per non affrontare direttamente i problemi: dalla gestione della pandemia all’estremismo di destra, fino ai guai col fisco dello stesso Tycoon. Il punto più alto si è toccato quando l’anchorwoman della Nbc ha chiesto: “mi spiega perché ha ritwittato una fake su Osama Bin Laden?“. “Era solo un retweet” ribatte Trump. “Lei non è mica lo zio pazzo che può ritwittare la qualunque” la stoccata di Savannah Guthrie diventata virale sui social.