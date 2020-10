Elezioni Americane 2020 – LeBron James contro Donald Trump: la stella dei Lakers appoggia Joe Biden

28 Ottobre 2020 10:28

Elezioni Americane 2020, LeBron James in aperto contrasto con Donald Trump: la stella dei Lakers esce allo scoperto e appoggia Joe Biden

Le elezioni americane 2020 si avvicinano sempre di più e negli Stati Uniti gli ultimi scampoli di campagna elettorale rischiano di risultare decisivi. La lotta fra Donald Trump e Joe Biden è più serrata di quanto i sondaggi indichino, con il candidato democratico in vantaggio di una decina di punti percentuali e il presidente uscente che spera di ribaltare il pronostico come successo nelle scorse elezioni contro Hillary Clinton. Tante le personalità famose che cercano di indirizzare il voto dei cittadini verso l’una o l’altra parte, fra di esse anche LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers, fresco vincitore del titolo in NBA accompagnato dal premio di MVP delle Finals, è da sempre in aperto contrasto con l’ideologia promossa da Donald Trump.

‘The Chosen One’ fin qui ha sempre chiesto ai cittadini USA di andare a votare, perchè ogni voto conta, e di farlo responsabilmente, pur senza sbilanciarsi verso una parte politica. Il prossimo 30 ottobre però, LeBron James sarà ospite presso il Talk Show ‘The Shop’ insieme a Barack Obama, ex presidente USA democratico già intervenuto nella campagna elettore di Joe Biden (che ne fu il vice durante il mandato). Si parlerà di sport, della bolla di Orlando, ma anche ovviamente delle elezioni americane 2020 e di temi caldi come il razzismo che tanto sta a cuore a LeBron James: difficilmente in questa sede il numero 23 gialloviola mostrerà ancora una volta la sua neutralità.