Elezioni Americane 2020 – Joe Biden si gioca il jolly: Barack Obama lo appoggerà nella campagna elettorale

14 Ottobre 2020 09:52

Joe Biden gioca il jolly per le fasi finali della propria campagna elettorale: Barack Obama intervverrà personalmente a supporto del candidato dei democratici

Elezioni Americane 2020, scende in campo Obama – La campagna elettore americana si avvicina a grandi passi verso la fine e Joe Biden, che i sondaggi continuano a dare in vantaggio su Donald Trump, decide di giocarsi il jolly definitivo per consolidare la propria posizione e magari convincere una fetta dell’elettorato indeciso prima del voto. Il candidato dei democratici avrà l’appoggio di Barack Obama per la parte conclusiva della propria campagna elettorale. L’annuncio è stato dato alla Cnn sono dai funzionari democratici, i quali hanno precisato che Obama limiterà la sua partecipazione a sostegno di Biden ad alcuni eventi negli stati in cui il voto è iniziato. Tra gli stati presi in considerazione figurano la Florida, il North Carolina e il Wisconsin. Ricordiamo che Joe Biden è stato vicepresidente degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama dal 2009 al 2017.