Eccellenza Calabria, clamoroso Corigliano-Paolana: i padroni di casa restano con 6 calciatori e l’arbitro chiude anzitempo il match

11 Ottobre 2020 17:47

Il match di Eccellenza calabrese tra Corigliano e Paolana non è terminato: i padroni di casa sono rimasti infatti in 6 uomini

Prosegue il momento buio per il Corigliano, club militante in Eccellenza calabrese. Dopo i noti problemi societari, che hanno comportato lo 0-3 a tavolino in casa contro la Palmese (la squadra non si è presentata) e il 9-0 a Lamezia della scorsa settimana (formazione largamente rimaneggiata) , questo pomeriggio, contro la Paolana, il match non è neanche terminato per intero. La squadra di casa è infatti rimasta con soli 6 uomini in campo e, da regolamento, l’arbitro è stato costretto ad emettere il triplice fischio in anticipo, quando il risultato era sullo 0-2 per gli ospiti.