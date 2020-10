20 Ottobre 2020 18:06

L’ASD Belvedere, con una nota ufficiale, comunica gli arrivi dei calciatori Santoro e Losardo

L’Asd Belvedere 1963 comunica di aver acquisito, per la stagione agonistica 2020/2021, le prestazioni dei seguenti calciatori: SANTORO EMILIANO CARLOS, difensore argentino, classe 1988, che, portato in Italia dal Taranto, ha giocato anche con le maglie di Ginosa, Tonara e Civitanovese tra Serie D ed Eccellenza; LOSARDO VITTORIO, esterno d’attacco, classe 2002, under in arrivo dal PraiaTortora, dopo che già nella scorsa stagione aveva fatto parte della rosa del Belvedere in Promozione. Sa