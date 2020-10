Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme? Lo scoop di ‘Chi’: la coppia si sta frequentando di nuovo [GALLERY]

27 Ottobre 2020 17:56

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno di nuovo insieme? ‘Chi’ lancia lo scoop nell’ultimo numero in edicola: la coppia paparazzata durante una gita sulle montagne in Abruzzo

Dopo circa un anno di relazione, lo scorso luglio, Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati. Una separazione improvvisa, che colse di sorpresa anche i fan della coppia che si mostrava molto innamorata sui social. Da quel momento la bella giornalista siciliana si è dedicata al lavoro, complice la ripresa della Serie A, mentre il pugile sembra non averla mai dimenticata. Lo testimoniano le sue stesse dichiarazioni rilasciate recentemente a ‘Ballando con le stelle’, talent show nel quale sembra aver lanciato un messaggio fra le righe proprio alla bella Diletta Leotta: “ per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello farlo vedere. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo “.

Messaggio che potrebbe nascondere un indizio relativo al riavvicinamento fra i due. Secondo il settimanale ‘Chi’ infatti, la coppia avrebbe ripreso a frequentarsi da poco. Nell’ultimo numero in edicola domani, 28 ottobre, vengono resi noti dei dettagli riguardanti una gita in Abruzzo, presso il parco nazionale della Majella, fra Diletta Leotta e Daniele Scardina, insieme ad una coppia di amici, Antonio Maria Catalani e la fidanzata Caterina Zanardi Landi. ‘King Toretto’ e la bella giornalista di DAZN avrebbero anche trascorso insieme la notte in hotel.