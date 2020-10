Denis Godeas, l’uomo senza età: dalla Serie A ai dilettanti, l’ex Messina segna in tutte le categorie a 45 anni!

7 Ottobre 2020 13:30

All’età di 45 anni, l’ex attaccante del Messina Denis Godeas – che gioca ancora – ha messo a segno un record clamoroso: segnare in tutte le categorie

L’uomo senza età, l’uomo dei record, l’uomo che non si annoia mai. L’ex attaccante del Messina Denis Godeas, 45 anni, ha girato per 30 anni tutta Italia segnando in ogni categoria possibile del nostro calcio. Domenica scorsa, con il gol in Prima Categoria con la maglia della Triestina Victory, ha completato il mosaico, che gli ha permesso di agganciare gli unici due che c’erano riusciti, e cioè Antonio Martorella e Marcello Diomedi. A differenza loro, però, Godeas ha segnato anche in Europa, per la precisione nella ex Coppa Uefa ai tempi del Palermo.

Godeas è un calciatore simbolo della Triestina, per cui ha giocato in ben tre diverse parentesi della sua carriera. E’ nato calcisticamente negli alabardati, prima di esordire neanche maggiorenne nel 1992 e salvo poi ritornare, più esperto, prima nel 1999 e poi nel 2009. Da qualche anno è un giocatore della Triestina Victory, società dilettante satellite della principale, con la breve parentesi nel Trieste Calcio. Ma, come detto ad inizio articolo, l’esperto attaccante è stato protagonista anche al Sud. Con la maglia del Messina si ricordano le stagioni 2000-2001 e 2001-2002. La prima valse la promozione in B, la seconda la permanenza, con tanto di gol nel derby contro la Reggina. Brevi parentesi anche con Bari e Palermo.

E ora? Cosa farà Denis Godeas? Si stancherà mai? Le categorie in cui segnare sono terminate, ma per quelli come lui i record non finiscono mai…