“Cuori amaranto”, è uscito ufficialmente il brano completo di Raffaello Di Pietro dedicato alla Reggina [VIDEO]

17 Ottobre 2020 19:43

E’ finalmente uscito il brano completo di “Cuori amaranto”, la nuova canzone dedicata alla Reggina da parte di Raffaello Di Pietro: il video ufficiale

E’ finalmente uscito il nuovo brano di Raffaello Di Pietro, l’autore dell’inno ufficiale amaranto ‘Vai Reggina‘. Di “Cuori amaranto“, il titolo della canzone, era stata svelata l’anteprima qualche settimana fa, con lo stesso cantante che aveva lanciato una piccola parte di video. Si intravedevano già le bandiere amaranto e veniva messa in risalto la storia con le immagini più belle della città e dei tifosi festanti per le strade del centro. Dettagli che poi Raffaello ha confermato in esclusiva ai nostri microfoni, spiegando il significato profondo del brano.

Adesso, la canzone è pronta e completa con tanto di video ufficiale. “Come si vede dal video – dice l’artista a StrettoWeb – ho voluto dare spazio a tutti i presidenti della Reggina degli ultimi 30 anni, per metterne in risalto la storia recente e, legandola al presente, per far ritornare a sognare la gente, vista la nuova primavera. Nei ringraziamenti sono presenti Foti, Praticò e Gallo perché fanno parte in ogni modo della storia della Reggina degli ultimi 30 anni”.

“Cuori amaranto” si presenta dunque come un brano che mette in evidenza la passione di tifo e città, la sua tradizione e storia recente, esaltandola dalle immagini delle bandiere e dei simboli amaranto, nonché della città. In basso il VIDEO completo del brano.