Crotone-Juventus, bianconeri di scena allo Scida: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

16 Ottobre 2020 12:24

Crotone-Juventus è la partita del saturday night della 4ª giornata di Serie A: le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta tv

Crotone-Juventus, le probabili formazioni e la diretta tv – Terminata la pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo con le partite della 4ª giornata. Il sabato sera sarà riservato al Crotone che ospita allo Scida la Juventus. Fra i calabresi confermata la formazione tipo, con l’aggiunta di Petriccione a centrocampo. Alla coppia d’attacco Messias-Simy il compito di impensierire la retroguardia bianconera. Andrea Pirlo, orfano di Cristiano Ronaldo fermato dal Coronavirus, lancia nella mischia il nuovo arrivato Federico Chiesa, spostando sulla fascia opposta Cuadrado. Davanti Morata e Kulusevski per sopperrire all’assenza di CR7.

Crotone-Juventus, le probabili formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Djidji, Golemic, Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca, Messias, Simy

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Arthur, Cuadrado, Morata, Kulusevski

Crotone-Juventus, dove vedere la partita in tv:

La partita Crotone-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN .