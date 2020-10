Crotone-Juventus, la Regione Calabria autorizza: sì ai mille spettatori allo Scida

14 Ottobre 2020 22:14

La Regione Calabria autorizza: Crotone-Juventus si potrà giocare di fronte a mille spettatori. Attesa anche per la Reggina

“Il Football Club Crotone comunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partita Crotone-Juventus in programma sabato alle 20.45 e valida per la quarta giornata di serie A TIM, avrà finalmente la possibilità di ospitare sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille spettatori”. E’ quanto recita la nota ufficiale del club pitagorico.

“I biglietti in vendita – si legge ancora – saranno disponibili per il solo settore Tribuna, saranno riservati inizialmente a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento in qualsiasi settore per la scorsa stagione calcistica 2019/20, e saranno acquistabili esclusivamente online attraverso il sito web del nuovo partner per la biglietteria VivaTicket.

La vendita inizierà domani, giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 11. La vendita libera per gli eventuali tagliandi rimasti invenduti partirà invece venerdì 16 ottobre alle ore 15 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il link a cui acquistare i tagliandi d’ingresso è il seguente:

fccrotone.vivaticket.it”

A questo punto, non resta che attendere novità anche per quanto riguarda le altre squadre calabresi, e quindi la Reggina. Vista l’autorizzazione della Regione per il match tra Crotone e Juventus, lo stesso dovrebbe accadere per gli altri stadi del territorio.