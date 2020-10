Crotone-Juventus, l’elenco dei convocati bianconeri: anche Dybala in partenza per la Calabria

17 Ottobre 2020 11:36

Crotone-Juventus, i convocati di Andrea Pirlo: Paulo Dybala recupera in extremis dopo i problemi fisici avuti in nazionale. L’argentino partirà per la trasferta in Calabria

Crotone-Juventus, convocati Dybala e Chiesa – Conclusa la pausa per le nazionali, la Serie A torna in campo con le sfide del sabato che aprono la 4ª giornata. Questa sera occhi puntati su Crotone-Juventus, anticipo serale che vede i bianconeri di in trasferta all’Ezio Scida. Grande assente Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus, Pirlo lancia nella mischia il nuovo arrivato Federico Chiesa e recupera Paulo Dybala, fermato in nazionale dalla gastroenterite.

Questo l’elenco dei convocati del tecnico Andrea Pirlo: Szczesny, Chiellini, Arthur, Morata, Dybala, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Chiesa, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Frabotta, Portanova, Vrioni, Kulusevski, Rafia, Peeters, Buffon.