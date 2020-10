Rigore, espulsione e gol annullato contro la Juve, il web si scatena con l’arbitro Fourneau: “Addio, ci mancherai eroe” [GALLERY]

18 Ottobre 2020 00:41

Tre decisioni arbitrali contro la Juventus comminate dall’arbitro Fourneau nell’anticipo dei bianconeri a Crotone: e il web si scatena…

L’anticipo del sabato di Serie A è stato quello dello Scida tra Crotone e Juventus, terminato 1-1. Al vantaggio dei locali con Simy ha risposto dieci minuti dopo Morata. Tre gli episodi importanti della sfida, a parte i gol: il rigore concesso ai pitagorici, con il fallo di Bonucci su Reca, l’espulsione a Federico Chiesa intorno all’ora di gioco e il gol annullato a Morata per un fuorigioco millimetrico. Due sanzioni disciplinari contro la Vecchia Signora. Situazione, questa, che ha scatenato l’ironia del web. “Addio, ci mancherai eroe”, si legge sui social in riferimento all’arbitro del match, Francesco Fourneau. “Santo subito”, scrive qualche altro. O anche “Dicci come sarà non arbitrare mai più”. Ovviamente il riferimento è al fatto che il direttore di gara abbia comminato tutte queste pene nei confronti dei bianconeri. Decisioni, comunque, tutte corrette. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi più simpatici raccolti sul web.