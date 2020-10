Crotone: il neo eletto sindaco in visita in Prefettura

14 Ottobre 2020 11:48

All’indomani dell’elezione, il Sindaco Vincenzo Voce, accompagnato dal Vice Sindaco Rosamaria Parise, nel corso del pomeriggio di ieri si è recato in visita istituzionale dal Prefetto di Crotone Tiziana Tombesi. Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, il Sindaco ed il Prefetto hanno espresso il comune auspicio di una rinnovata sinergia per la promozione di ogni iniziativa utile a supportare percorsi diretti al bene della cittadinanza crotonese. L’incontro ha costituito l’occasione per affrontare diverse tematiche che interessano la realtà territoriale della città: la Protezione Civile, i progetti di risanamento ambientale e le molteplici problematiche sociali che interessano il Comune, anche legate al fenomeno degli sbarchi e della presenza di minori stranieri non accompagnati. Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, alle questioni connesse alla sicurezza urbana, con l’auspicio che possa essere avviato in tempi brevi il progetto di videosorveglianza in alcune zone del Capoluogo. Il Prefetto, al termine dell’incontro, ha assicurato vicinanza e convinta collaborazione alla neoeletta compagine, porgendo, i migliori auguri di buon lavoro.