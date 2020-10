Cristiano Ronaldo e Georgina separati in casa… ma dal Coronavirus: la coppia vive in due ville adiacenti

26 Ottobre 2020 15:28

Cristiano Ronaldo non è ancora guarito dal Coronavirus e resta isolato in una delle due ville che compongono la sua casa: nell’altra presente Georgina Rodriguez e i 4 figli

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus. CR7 è risultato positivo durante la sosta per le nazionali prima della sfida di Nations League contro la Svezia, saltando le gare contro Crotone, Dinamo Kiev e Verona della sua Juventus. Il fuoriclasse portoghese sta passando il periodo di isolamento obbligatorio in casa, lontano anche dal resto della famiglia che, sottoposta a tampone, è risultata negativa. Secondo Correio da Manha, Cristiano Ronaldo non avrebbe contatti nemmeno con la compagna Georgina Rodriguez, situata in un’altra parte dell’immensa casa della coppia. Stando a quanto ha svelato la madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, l’attaccante bianconero vivrebbe in una delle due ville adiacenti dotate di 6 camere da letto e altrettanti bagni che compongono l’abitazione, nell’altra sarebbero situati la moglie e i 4 figli Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina.