Disavventura Cristiano Ronaldo, ladri in casa nella sua villa da 7 milioni in Portogallo: rubata una maglia della Juventus

8 Ottobre 2020 17:48

Mentre Cristiano Ronaldo giocava con la sua Nazionale contro la Spagna, ladri si introducevano nella sua villa in Portogallo

Disavventura per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, vittima di un furto nella propria villa da 7 milioni in Portogallo. Come riferisce il Diario de Noticias Madeira, i malviventi si sarebbero introdotti nella casa del calciatore mentre questi giocava l’amichevole contro la Spagna. Tra gli oggetti rubati, anche una maglia della Juventus autografata dallo stesso. Al momento dell’episodio, in casa erano presenti la madre e il fratello Hugo, che non si sono accorti dei ladri dal momento che la villa è di 7 piani.