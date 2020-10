Coronavirus Catania, crescita dei contagi a Misterbianco: appello per tamponi drive-in

25 Ottobre 2020 12:09

Coronavirus Catania. Appello per tamponi drive-in a Misterbianco: “ Per l’Asp di Catania, secondo quanto abbiamo verificato, non ci sarebbero difficoltà”

“A seguito di nuove interlocuzioni che abbiamo avuto con l’amministrazione sanitaria, rinnoviamo l’appello alla Commissione prefettizia: puntiamo tutto su screening diffusi il più possibile per scongiurare boom di contagi e nuove restrizioni generalizzate a Misterbianco. In questo senso riteniamo che i tamponi ‘drive in’ siano la soluzione più sicura ed efficace per la nostra città, seguendo l’esempio di altri Comuni a pochi chilometri da noi come Giarre”.

Interviene così Marco Corsaro, presidente del movimento civico “Guardiamo Avanti”, a proposito della crescita dei contagi da covid19 a Misterbianco (Catania) e della proposta di una postazione di tamponi “drive in” in città.

“Per l’Asp di Catania, secondo quanto abbiamo verificato, non ci sarebbero difficoltà a fare i tamponi drive-in a Misterbianco, a condizione di utilizzare spazi e strade idonee. Tra l’altro la Regione Siciliana, proprio in queste ore, sta reclutando moltissimo personale sanitario da impiegare nello screening volontario anti-Covid con tamponi rapidi. Da un primo nostro approfondimento, potrebbero essere usati senza particolari difficoltà l’area del Palatenda al centro e varie piazze nei quartieri. Per la logistica potrebbe anche essere coinvolto l’associazionismo e il volontariato”.

“Ai commissari – conclude Marco Corsaro – chiediamo di valutare seriamente la proposta e di intavolare una discussione con l’Asp, così da mettere in campo una seria azione di contrasto ai contagi che crescono ogni giorno di più”.