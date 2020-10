Covid Milano, oltre mille nuovi contagi

20 Ottobre 2020 23:21

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Crescono anche oggi i nuovi contagi a Milano. Sono 1054 nel territorio metropolitano, di cui 515 in città per un totale da ieri di 2023 nuovi positivi in Lombardia. Lo rende noto Regione Lombardia nel suo bollettino quotidiano sull’emergenza sanitaria. Nella Regione le vittime sono state 19 da ieri per un totale complessivo di 17.103. Il numero delle terapia intensive tocca quota 123 (+10 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.268 (+132). I guariti/dimessi sono complessivamente 87.072 (+334), di cui 1.848 dimessi e 85.224 guariti.