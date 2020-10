Calabria, il VIDEO amatoriale di uno studente dell’Unical per lanciare un messaggio di amore per la nostra terra

25 Ottobre 2020 18:11

Uno studente dell’Unical di Cosenza ci ha inviato un video per lanciare un messaggio di amore per la nostra terra

Il corto di Gabriele Muccino per promuovere la Calabria voluto fortemente dalla compianta presidente Santelli è stato sommerso da critiche e lamentele da quanti si aspettavano un cortometraggio diverso. Uno studente dell’Unical di Cosenza iscritto al secondo anno di Filosofia e Storia, Emmanuele Saccà, lo scorso anno, ha girato un video per lanciare un messaggio di amore per la nostra terra: “con alcuni amici abbiamo girato un cortometraggio sulla Calabria intitolandolo Kalavria, questo perchè volevamo sottolineare le nostre radici greche. Il video è un insieme di simboli, allegorie, metafore, ed è muto perchè noi crediamo che per molto tempo alla nostra terra è stata tolta la possibilità di poter parlare. Solo alla fine un bambino declama dei versi dove rivendica il suo orgoglio di essere nato in Calabria. Il video non è fatto da professionisti ma da amatori che vogliono lanciare un messaggio di amore per la propria terra”, conclude.