Coronavirus a Reggio Calabria: positivo docente e tecnico di laboratorio dell’alberghiero di Villa San Giovanni

12 Ottobre 2020 16:30

Coronavirus a Reggio Calabria, il post del Comune di Villa San Giovanni su due nuovi casi di positività

“Purtroppo dobbiamo comunicare altri due casi di positività al covid. Si tratta di un docente e di un tecnico di laboratorio in servizio presso l’istituto alberghiero della nostra Città. Nessuno dei due è residente a Villa. I docenti e gli alunni delle classi interessati sono stati posti in quarantena. A causa, inoltre, del caso di positività di un operatore del centro riabilitativo Villa Betania, il servizio di trasporto dei bambini è sospeso. Ogni comunicazione o informazione potrà essere rivolta o richiesta alla responsabile del servizio dott.ssa Arena presso il settore politiche sociali. Il dipendente comunale che svolgeva il servizio di trasporto è stato, cautelativamente, collocato in servizio presso la propria abitazione”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Villa San Giovanni.